Nicoletta Mascolo

«L'anima mia magnifica il Signore»Amorevolmente assistita dai suoi cari, si è spenta serenadi anni 93Ne danno il triste annuncio i figli Sergio con Anita, Marta con Paolo e Sandro con Laura, gli adorati nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.00 partendo dalle sale del commiato di Ade Srl, site in Viale della Villetta, 31/a per la Chiesa di Maria Immacolata indi per il cimitero di Marore.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.8 giugno 2017I colleghi, il personale di comparto del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Ospedale «Guglielmo da Saliceto» Piacenza sono vicini al Dr. Sergio Orlando per la perdita della cara mamma8 giugno 2017Medici, Coordinatrice, Infermieri e Operatori socio-sanitari della Medicina Interna Subintensiva partecipano al lutto del Direttore Dott. Sergio Orlando per la perdita della madre, signora8 giugno 2017Sabrina, il personale infermieristico e Oss della Medicina Interna Sub Intensiva Piacenza si stringono con cordoglio al Dott. Orlando e famiglia per la perdita della cara8 giugno 2017I colleghi ed il Consiglio Direttivo 50 & Più di Parma con commozione si stringono a Marta e famiglia per la perdita della cara mammaChiara, Barbara, Vanna, Alessandro, Noemi, Romana, Maria Elena, Valentina, Sabrina.8 giugno 2017