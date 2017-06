Marino Campana

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Marina, i figli Rolando, Mauro e Claudio, le nuore, i nipoti, il pronipote, il fratello, le sorelle, il cognato, le cognate e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 9 giugno partendo dalla Casa di Cura «Città di Parma» alle ore 9.15 per la chiesa parrocchiale di Villora di Varsi, ove alle ore 10.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dottor Luigi Solari, al Dottor Giuseppe Marletta per le cure prestate.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Varsi.8 giugno 2017Ï Fam. Spedalini LuigiÏ Fam. ParentiÏ Associazione Libera Caccia Varsi e Comitato Festa CacciatoriÏ Associazione Provinciale Libera CacciaÏ Squadra Cinghialisti Monte CarametoMaddalena e Sergio sono vicini a Marina e figli in questo momento di dolore per la scomparsa del caro8 giugno 2017Emanuela, Luca e tutti i dipendenti della Bardiani Valvole si uniscono al dolore che ha colpito Claudio e Mauro per la scomparsa del papà8 giugno 2017Maria, Rolando e Silvana partecipano con affetto al dolore di Marina, Rolando, Mauro e Claudio per la perdita del caro8 giugno 2017Gli amici della Squadra al Cinghiale di Villora si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro amico8 giugno 2017