Walter Ferrari

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 69Lo annunciano con dolore la moglie Marisa, il figlio Doriano, la sorella Delmina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 9 alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Vidalenzo ove la cara salma giungerà dall'Ospedale di Vaio indi proseguirà per la cremazione.Il S Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Vidalenzo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Reparto di Rianimazione dell' Ospedale di Vaio per le cure prestate.Non fiori ma offerte alla Pubblica Assistenza e all'Avis di Busseto.8-6-2017Le cugine Claudia e Rosanna Catelli sono vicine alla cara Marisa per la scomparsa del caro8 giugno 2017