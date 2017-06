Romeo Catellani

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Cristian, la sorella Giuliana con Luciano, i nipoti Luca, Sonia con Mario e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 9 alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Cof in viale Villetta, 16 per la Chiesa Parrocchiale San Biagio in Vicopò indi al Tempio di Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento va a tutto il personale della Casa Famiglia di Villa Elena (Sant' Andrea B.) e alla Dottoressa Bordi del Reparto Oncologico dell'Ospedale Maggiore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 giugno 2017Ï Fam. Ivo DallabonaÏ Famiglia ChiapponiÏ Luciana e Antonio TerziÏ Cristina e Mauro PiazzaCiaofai un bel viaggio.Cristian.8 giugno 2017Ovunque tu sia rimarrai sempre il mioGiuly.8-6-2017Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e tutti i collaboratori della Zanichelli Meccanica Spa partecipano commossi al dolore di Christian e famiglia per la perdita del padre signorper tanti anni valido e stimato dipendente dell'azienda.8 giugno 2017Elena con Francesca, Gianna, Ariel, Scila e tutte le ragazze di Villa Elena porgono le più sentite condoglianze alla famigliaCiaoun forte abbraccio.8-6-2017