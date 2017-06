Natalina Porcari

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio il figlio Pietro con Angela, gli adorati nipoti Giorgio con Antonella, Alessandra con Daniele, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi venerdì 9 giugno alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Buon Pastore, indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico del 2 piano Padiglione Barbieri e la signora Stati Tamara per le amorevoli cure prestate.9 giugno 2017Ï Fam. Antonio, Ornella GiordaniÏ Cristina e Augusto FerrariCiaoadesso che sei in cielo, il sabato saranno gli angeli a gustare i tuoi pranzetti, ed ognuno di loro potrà anche prendere una caramella dal tuo cestino.Sandra, Daniele, Gabriele e Francesca.9 giugno 2017Luigi, Maria e famiglie piangono la perdita died esprimono sentite condoglianze a Piera e a tutti i famigliari.9 giugno 2017Gianni e Paola Zanacca, con le rispettive famiglie, sono vicini a Piero e ai suoi familiari nel dolore per la perdita della indimenticabile9 giugno 2017Mauro e Mina Di Clemente con Filippo e Francesco e rispettive famiglie partecipano al dolore di Pietro e famiglia per la scomparsa della madre9 giugno 2017La famiglia Guazzi partecipa al dolore del signor Pietro e familiari per la perdita della cara mamma9 giugno 2017