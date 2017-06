Cesarina Polonelli

«Non piangete la mia assenza......vi amerò dal Cielo come vi ho amati sulla terra»(S.Agostino)È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Stefania con Roberto, Doriana, il figlio Massimo con Monica, i cari nipoti ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo sabato 10 c.m. presso la Sala del Commiato di Ade Servizi in viale della Villetta 31/A alle ore 9,00.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di San Paolo Apostolo, via Grenoble.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico della Casa di Cura Piccole Figlie ed in particolare il Dott. Manfredo Squeri per la grande professionalità e umanità dimostrate.Un grosso grazie all'amico Dr. Matteo Curti che ci ha assistito in questo lungo periodo.9 giugno 2017Ï Famiglia Longo PietroÏ Fam. Maurizio PolonelliÏ Fam. Roberto PolonelliÏ Miriam e Stefano PettorazziÏ Cinzia BevilacquaÏ Guido Pederzini e famigliaÏ Fam. Cimaglia Loielo e MartiniÏ Famiglia MondiniÏ Famiglia CavalliÏ Famiglia CanaliÏ Federica, Emilio, Daniele e ChiaraÏ Claudio Magnani e famigliaCiaoil tuo ricordo sarà vivo in me per sempre.La tua Dorotea.9 giugno 2017Nonna Ciaccyti porterò sempre nel mio cuore.Tua Pirinalli e Polli.9 giugno 2017CiaoI tuoi nipoti.9 giugno 2017Barraco Michelino con Caterina partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa della cara9 giugno 2017Cara ziati ricorderemo sempre con tanto affetto.Gianni e Giuliana con famiglia.9 giugno 2017Francesco e Daniela sono vicini con grande affetto a Massimo e famiglia in questo momento di grande dolore per la morte della mamma9 giugno 2017Il Presidente, il Consiglio, i Soci della Società Parmense di Lettura e Conversazione partecipano affettuosamente al dolore del Vice Presidente Massimo Fraconti per la dolorosa perdita della cara mamma9 giugno 2017Luisella, Giada e Vittorio sono vicini a Stefania e famiglia per la scomparsa della cara9 giugno 2017Titolari e dipendenti dell'Autolavaggio Yellow Wash sono vicini a Massimo e famiglia per la perdita della cara9 giugno 2017