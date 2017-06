Renzino Nobili

Il giorno 8 giugno è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il triste annuncio la mamma Maria, la moglie Laura, i figli Annalisa con Sauro, Samantha con Herri e Andrea, la sorella Paola, la suocera Olimpia, i cognati, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 17.00 partendo dalla casa dell'estinto in località Casone n. 16 a Vetto per la chiesa parrocchiale ove verrà celebrato il rito funebre indi si proseguirà in corteo per il cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare alla mesta cerimonia.10-6-2017Ï Fratelli Notari