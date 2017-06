Ermanno Dallatana

È salita in cielo l'anima buona didi anni 81Lo annunciano con immenso dolore la moglie Vanna con il figlio Marco, il fratello Alessandro con i figli Luca e Nicola, Olga, cugini e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato Domenica 11 Giugno alle ore 19.30 presso la Chiesa Ognissanti di via Bixio.I funerali si svolgeranno lunedì 12 giugno partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 11.00 per il Tempio di Valera.Un sentito ringraziamento al Reparto di Nefrologia dell'Ospedale Maggiore in particolare alla Dott.ssa Ferrari.Si ringrazia inoltre il medico curante Dr Coperchini unitamente alla signora Irina per le amorevoli cure prestate.10 giugno 2017Ï Fam. Vittorio StanghelliniÏ Sgherza ValentinaÏ Piera Stanghellini e famigliaIl Consiglio Direttivo del Centro Sociale Universitario alla Società Villa Bonelli si uniscono al dolore dell'amico e collaboratore Marco per la perdita del caro papà10 giugno 2017CiaoErnesto, Tiziana e famiglie.10 giugno 2017Ciaosei stato l'emozione che ha riempito i miei sogni.Ave.10 giugno 2017Giacomo, Monica e Ilaria con le loro famiglie e Irina salutano l'anima buona e altruista di10 giugno 2017Ciaoti ricorderemo sempre con grande affetto.Giorgio, Fausta Amadasi.10-6-2017