Tina Giublesi

«E adesso,chi potremo chiamare mamma,adesso?»Ci ha lasciatodi anni 88Con profondo dolore lo annunciano i figli Angela con Stefano, Carlo, Rosetta con Arduino, il genero Arnaldo, gli adorati nipoti Filippo, Massimo, Laura, il piccolo Mattia ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, sabato 10, alle ore 14,45 partendo in auto dall'abitazione, in via Torino 20, per la chiesa parrocchiale (ore 15,00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al dottor Antonio Slawitz, alle infermiere domiciliari ed alla cara Milly per la competenza, l'attenzione e l'affetto con cui l'hanno sempre seguita.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.10 giugno 2017Ï Famiglia MontiÏ Angela ScaccagliaGrazieper averci insegnato l'amore, la tenerezza, la pazienza, il rispetto, la tenacia, la vita.Noi continueremo a vivere questi valori e con essi Tu vivrai per sempre.I tuoi figli Angela, Rita, Carlo e Rosetta.10 giugno 2017La sorella Elide, i nipoti Anna, Claudio, Pierluigi e famigliari partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara10 giugno 217Condividiamo il dolore di Carlo, Angela, Filippo e Stefano per la perdita della caraLorenza, Giorgio, Giada, Davide.10 giugno 2017Paolo con Cori ed Evelyn si stringono in un forte abbraccio ad Angela, Carlo e familiari per la perdita della cara mamma10 giugno 2017