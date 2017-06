Franco Stricker

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Luisa, il figlio Davide con Laura, la suocera Gianna, i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 12 giugno alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Fognano, ove alle ore 15.00 si svolgerà il rito funebre indi al «Tempio» crematorio di Parma.Il Santo Rosario sarà recitato presso la medesima chiesa questa sera sabato 10 giugno alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.I famigliari intendono ringraziare tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Piccole Figlie e del Reparto «Clinica e Immunologia medica sezione acuti» dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un ringraziamento di cuore al Dott. Squeri, al Dott. La Macchia, alla Dott.ssa Maccari e al Dott. Sisto.10 giugno 2017Gli zii Nella, Gaetano con Giuliana, Marialuisa e Gemma, i cugini Luciano, Alberto, Fabrizio, Paola, Rosaria, Francesco, Andrea e famiglie partecipano al grande dolore di Luisa, Davide, Laura e familiari per la perdita dell'amatissimo10-6-2017Pia, Laura, Elena, Bruna e Nazzarena si uniscono con affetto al dolore di Luisa e Davide e tutti i familiari per la scomparsa di10 giugno 2017Mauro, Maria Adele, Manuela e Valeria commossi si stringono con affetto a Luisa e ai familiari tutti per la perdita del caro10 giugno 2017Gianni e Delfina sono vicini a Luisa e Davide per la scomparsa di10 giugno 2017I condomini del Condominio Madonnina partecipano commossi al dolore di Luisa e Davide per la perdita del loro caro10 giugno 2017