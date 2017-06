Marianna Musio

Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancatadi anni 95L'annunciano i famigliari.I funerali si svolgeranno oggi, sabato 10 giugno alle ore 16,30 nella chiesa parrocchiale di Ognissanti in strada Bixio, 113 a Parma.Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero di Francavilla Fontana (Br).I familiari ringraziano tutti coloro che le sono stati vicino nei suoi ultimi giorni, le care Lilia, Sveta e Masha.Un ringraziamento particolare ai medici e al personale tutto del Padiglione Barbieri 2° piano reparti di Medicina Interna e Lungodegenza Critica, al Dott. Antonio Nouvenne, al medico curante Dott. Modafferi.Un grazie di cuore al genero Ferdinando Cusmano per l'amore e la dedizione con cui l'ha accudita.10 giugno 2017