Mario Bussolati

«..forte è l'amore, che è capace di donare di nuovo la possibilità di una vita migliore...»(Baldovino di Ford)Ci ha lasciati circondato da tanto amoreLo annunciano, addolorati per il distacco ma certi dell'Amore che non ha fine, l'inseparabile e amata sposa Carla, i figli Nicola con Sabrina, Arianna ed Alessandro, Giovanna con Ciro, Nicolò, Gabriele e Carlotta, Elisabetta con Alberto, Margherita, Beatrice, Agnese e Cecilia.Si ringraziano tutto il personale di Villa Matilde di Felino per le cure amorevoli prestate, Elena e Valentina per l'affettuosa e preziosa disponibilità e le care amiche Sonia e Isabella per il sostegno competente e professionale.I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino lunedì 12 giugno alle ore 15 indi al cimitero della Villetta.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 nella stessa chiesa11 giugno 2017Ï Mariangela, Danilo ComaniÏ Elena, Franco, MeuccioI nipoti Mauro e Sandra Bussolati, in questo momento di grande dolore, sono vicini alla zia Carla, ai cugini Nicola, Elisabetta, Giovanna e rispettive famiglie, per la scomparsa del caro zio11 giugno 2017Il personale della Pediatria di comunità di Parma si unisce al dolore di Giovanna e famiglia per la perdita del caro papà sig.11 giugno 2017Paolo e Nicoletta Marmiroli sono vicini a Nicola e famiglia per la scomparsa del padre11 giugno 2017Siamo vicini a Carla e famigliari per la scomparsa del caroUn forte abbraccio.Antonia, Camillo e Enrica Fiorini.11 giugno 2017Siamo vicini a Carla e famigliari per la scomparsa del caroRenzo, Gianna e famiglia.11 giugno 2017Vittorio e Marialisa, con Cristina, Stefania e Paolo si stringono al dolore dei famigliari per la scomparsa di11 giugno 2017