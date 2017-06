Rosa Spallino

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 59Ne danno il triste annuncio il marito Vincenzo, i figli Giuseppe, Maurizio, Donatella e Leonora, i generi, le nuore, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 12 giugno alle ore 15.30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa e il cimitero di Soragna.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiea di Soragna.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Agostino Donetti e a tutto il personale dei reparti di Urologia, Oncologia e Medicina dell'Ospedale di Vaio.Non fiori ma offerte alla Scuola dell'Infanzia di Soragna.11 giugno 2017Cristina, Achille, Sabrina, Massimo e i dipendenti della ditta SARCA partecipano con affetto al dolore del carissimo Giuseppe e della sua famiglia per la scomparsa della mamma11 giugno 2017Le famiglie Nadal e Pisaroni sono vicine al dolore di Vincenzo e figli per la scomparsa dell'amata moglie e madre11 giugno 2017