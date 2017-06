Silvia Garlassi Milanesi

«E ti rialzerà, ti solleveràsu ali d'aquila, ti reggeràsulla brezza dell'albati farà brillar come il sole,così nelle sue mani vivrai».(Salmo 90)Lo annunciano il marito Michele, la mamma M. Gabriella, il papà Nearco e la sorella Stefania con Fulvio.I funerali avranno luogo martedì 13 giugno alle ore 11 presso la chiesa di Sant'Evasio, indi si proseguirà presso il cimitero di Vigatto.Questa sera e domani sera lunedì 12 giugno alle ore 21 presso la chiesa di Santa Croce sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano i Dott. Mauro Pizzi, Aldo Reggio e Carlo Pavarani per l'umanità e la professionalità mostrate.11 giugno 2017Ï Luigi, Milena e Marco VignoliÏ Gruppo Scout Parma 8Ï Franco, Aldina e RobertoÏ Laura e Carlo MantovaniÏ Angela e CarolinaÏ Paolo, Giovanna Rabaglia e famiglieCara piccola ma grandesarai sempre nel cuore del tuo zione Corrado.11 giugno 2017I colleghi di Esiet sono vicini a Michele per la perdita della cara11 giugno 2017E da quel bozzolo di lotta e sofferenza, una splendida farfalla dai mille colori veglierà da ora su tutti noi.Ricordandoci l'importanza dei colori, le loro sfumature di gioia e bellezza,. la loro forza nel mantenere l'anima serena...colori che un giorno si fonderanno dinuovo nel ritrovo.Per tutti noi che amavamoValeria, Christian, Julia e Laura.11 giugno 2017Ï Famiglie Gazzola e Viandoloti ricordano gli amici del Mastiff.Con affetto Adrea e Letizia.11 giugno 2017Un angelo caduto dal cielo che abbiamo avuto la fortuna di avere accanto da tutta la vita.Il tuo sorriso, la tua forza di vivere saranno sempre parte di noi.Ci hai unito, fatto ridere, ci hai amato, con tutto l'affetto del mondo ti abbracciamo forteCiao tesoro.Le tue amiche Assunta, Cecilia e Ilaria.11 giugno 2017Camilla e Angelo con Francesco e Alice si stringono ai familiari della carissimanel ricordo indelebile dei tanti momenti vissuti insieme.11 giugno 2017«Le persone care che abbiamo amato e che sono morte non sono più dove erano, ma sempre e dovunque noi siamo»(S.Agostino)Nel ricordo diil mio abbraccio affettuoso a Michele e ai suoi cari.Giovanna Mazzieri.11 giugno 2017Con tanto affetto ci uniamo al dolore dei famigliari.Il ricordo disarà sempre vivo nei nostri cuori.Sara Vernizzi e famiglia.11 giugno 2017sarai sempre con noi.Ali e Franci.11 giugno 2017