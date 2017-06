Fiammetta Magri

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Ismaele, i figli Ombretta e Massimo con Emanuela, i nipoti Riccardo e Aurora.I funerali avranno luogo domani mercoledì 14 giugno alle ore 15.00 partendo dalla sala del commiato Ade per la chiesa di San Marco, successivamente le ceneri riposeranno presso il cimitero di Baganzola.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Bacchini, alla Dott.ssa Pellerzi, alla Dott.ssa Greco, alla Dott.ssa Aiello, alla Dott.ssa Prati e a tutto il personale del reparto Lungo Degenza dell'Ospedale Maggiore per la sensibilità e la professionalità mostrate.13 giugno 2017Ï Sergio, Nera, Fabio BaroniÏ Ettore GalassoÏ Gian Luca Salati e famigliaÏ Famiglia Ercolino CavatortaÏ Famiglia Marco AgrimontiÏ Dina, Antonella e Patrizia GiorgiÏ Sal, Stefania e Giulia VarrialeLa cognata Mirella con i nipoti Andrea, Daniela, Silvia e figli partecipano al dolore di Ismaele, Ombretta, Massimo e famiglie per la scomparsa della cara zia13 giugno 2017Giuseppina, Patrizia e Luciano con Massimiliano e Andrea, Giuseppe con Mariangela, Stefano con Gabriella e Alyssa partecipano al dolore di Ismaele, Ombretta, Massimo e famigliari per la scomparsa della cara zia13 giugno 2017Le nipoti Paola, Mirella, Michela e Manuela sono affettuosamente vicine a Ismaele, Ombretta e Massimo per la perdita della cara zia13 giugno 2017I Presidenti Andrea Paini, Paolo Poi e Eugenio Boschi unitamente ai Soci, Consiglieri, Dirigenti, Tecnici, Collaboratori, Atleti ed Atlete del Gruppo Oltretorrente B.C.-Old Parma B.S.C.-Parma 2001 sono vicini all'amico Massimo e famiglia in questo momento di grande dolore per la scomparsa della madree porgono sentite condoglianze.13 giugno 2017I dipendenti della ditta Fochi & Tagliavini sono vicini a Ombretta, Massimo e Ismaele per la perdita della cara13 giugno 2017Andrea è vicino a Ombretta, Massimo, Ismaele per la scomparsa dell'adorata13 giugno 2017Dirigenti, tecnici e atleti del Collecchio Baseball e Softball sono vicini a Massimo e familiari in questo triste momento per la perdita della cara13 giugno 2017Con immenso dolore per la perdita della carasiamo vicini ad Ombretta, Massimo, Ismaele.I tuoi amici: Manu, Marco, Renato, Pina, Renata, Gianfranco, Carla, Luca, Maria ed Ezio.13 giugno 2017Gli amici del burraco del Circolo Del Rugantino sono vicini ad Ombretta e famigliari per la dolorosa perdita della mamma13 giugno 2017Giorgio e Claudia si stringono con affetto a Massimo e familiari per la scomparsa della cara13 giugno 2017Cara amicail tuo ricordo lo porteremo sempre nel nostro cuore. Un abbraccio a Ismaele, Ombretta e Massimo.Con affetto Liliana, Mauro, Nicoletta, Luciana e Barbara Rabaglia.13 giugno 2017Il 1949 Parma Baseball Club è vicino all'amico, indimenticato campione e capitano della squadra, Massimo Fochi per la perdita della cara mammaed esprime ai famigliari tutti le più sentite condoglianze.13 giugno 2017Rina, Rita e Luigi si stringono con affetto ad Ismaele, Ombretta e Massimo e partecipano al loro grande dolore per la scomparsa della cara13 giugno 2017Andrea Ponticelli abbraccia commosso l'amico Massimo e la famiglia Fochi nel ricordo dell'indimenticabile13 giugno 2017