CROCE



Dopo lunga malattia è mancata Artenice Campari



di anni 87



Ne danno il triste annuncio il fratello Giancarlo con Gabriella, i nipoti Paolo con Antonella e Lorenzo, Maurizio con Erika.



Le esequie avranno luogo oggi alle ore 9 nella chiesa di S.Bernardo degli Uberti in via Ravenna.



Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale della Casa Protetta Ines Ubaldi di Via Ravenna, 4 per la cura, la professionalità, la disponibilità, la gentilezza dimostrate in questo lungo periodo di degenza. Parma, 13 giugno 2017