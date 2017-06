Guglielmo Spadon

È mancato ai suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio la moglie Marenza, i figli Luca con Sonia e Laura con Alberto, i cari nipoti Giacomo e Pier Paolo, Milena unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani mercoledì 14 giugno alle ore 16,15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Trecasali ove alle ore 16,45 sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano sentitamente i medici e tutto il personale del reparto di Clinica Chirurgica Generale in particolare il dottor Cecchini per le cure prestate.Un grazie di cuore a Mariella e Franca per la preziosa assistenza ed ai militi della Croce Rossa di San Secondo.13 giugno 2017