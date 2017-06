Gian Paolo Zoppi

Improvvisamente ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio la moglie Lilliana, il figlio Andrea, la suocera Angela unitamente a tutti i parenti.I funerali si svolgeranno mercoledì 14 giugno alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Sala Baganza e si proseguirà per il Tempio della Cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Reparto di Rianimazione per la professionalità e la delicatezza dimostrate.13 giugno 2017Ï Fam. Primo SaviÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Renato BedodiÏ Carlo e Eleonora LeoniÏ Fam. Giuliana FornariÏ Roberta e Vittorio CagnaÏ Milena RoncheiÏ Lilli, Rita, Sandro ArientiÏ Gianluca Maiavacchi e fam.Ï Marina e Paolo ChiericiRicordando i bei tempi trascorsi insieme all'amico di una vita ci stringiamo con affetto a Lilliana e Andrea.CiaoGabriele, Franca, Nino, Pia, Ciro, Marisa, Paolo, Diletta, Francesco, Elves, Giuliano, Loredana.13 giugno 2017Miranda e Claudio Cesari partecipano con affetto al dolore di Lilli e Andrea per la scomparsa del caroche ricordano per i tanti anni di amicizia trascorsi e per la comune passione per l'arte.13 giugno 2017ci mancherai.Un abbraccio affettuoso a Liliana e Andrea.Remigio con Rita, Emiliano, Paolo con Lorenza, Silvana, Paola, Lodovico con Anna, Simone e Cesare.13 giugno 2017Andre, siamo vicini a te e alla tua famiglia per la perdita del caroI tuoi amici di Sala e Collecchio.13-6-2017Roberto e Paola Caffini, Vinda e Paolo partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia Zoppi per la perdita del loro caro13 giugno 2017Ciao carissimoche il nuovo cammino ti sia più felice.Addolorati Antonia e Dante con Beatrice, Francesca, Michele e familiari.13 giugno 2017Ricordocollega di una intera vita di lavoro, compagno nelle pratiche sportive, amico nelle frequentazioni familiari.Con Gioconda e Rossana partecipo al dolore di Lilliana, Andrea e familiari.Cesare.13 giugno 2017Ciaoil nostro abbraccio ti accompagni per sempre.Flavia e Graziano.13 giugno 2017Pierangelo, Dirce e Alberto si stringono con affetto a Liliana e Andrea per la perdita del caro13 giugno 2017