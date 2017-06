Giancarlo Vicini

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 77Ne danno il triste annuncio la moglie Mariarosa, il figlio Alex con Anna e Sebastiano e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano, indi al cimitero di Trefiumi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Bertini e alle assistenti domiciliari che lo hanno assistito in questi anni.13 giugno 2017Ï Elisabetta, Mauro, MoniaÏ Gina, Claudio, Michela, MarcoÏ Coro Due ValliI nipoti Claudio e Claudia con le rispettive famiglie ricorderanno sempre con affetto lo zio13 giugno 2017Gli amici Alberto e Sandra, Davide e Sara, Ivan, Moka con rispettive famiglie partecipano al dolore di Alex e della mamma per la perdita del caro13-6-2017I cacciatori Squadra Val D'Enza porgono sentite condoglianze ai famigliari per la perdita del caro amico13 giugno 2017