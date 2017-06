Maria Iris Rosciano

È mancata all'affetto dei suoi cariA funerali avvenuti, addolorati ne danno il triste annuncio le figlie Annamaria con Raffaele, Cristina con Pier Luigi, gli adorati nipoti Matteo, Maria Vittoria, Eleonora, Letizia, il fratello Silvano con Camilla e parenti tutti.Il presente serve di ringraziamento.La famiglia ringrazia tutto il personale medico e paramedico dell'Ospedale Maggiore, in particolare la Dott.ssa Claudia Schianchi e il Dott. Roberto Bertoni, per la professionalità e le cure prestate.14 giugno 2017Anna e Maria con tanto affetto si uniscono al dolore di Anna, Cristina e Silvano per la perdita della cara amicaricordandola nei tanti momenti sereni vissuti insieme.14 giugno 2017Molto provata per la perdita della carissima amicaRina Grandi e figlie partecipano al dolore dei famigliari.14 giugno 2017Simonetta e Claudio partecipano con infinito affetto al grande dolore di Anna, Cristina e familiari tutti per la perdita della cara mamma14 giugno 2017Lucetta e Mario partecipano al dolore di Cristina e Anna Maria per la perdita della cara mamma14 giugno 2017