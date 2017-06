Irmo Robuschi

«La tua vita non è tolta ma trasformata dalle mani di Dio.»Claudia, Chiara, Paola, Kebur con Michel, Maya, Benedetta ed i parenti tutti annunciano la scomparsa didi anni 70I funerali avranno luogo oggi mercoledì 14 alle ore 17 partendo dalla camera mortuaria di Busseto per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero di Roncole Verdi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il Dott. Paolo Mezzadri, l'amico Giuseppe Didonè, parenti e amici che ci sono stati vicini in questo cammino di dolore.14 giugno 2017Il Gruppo Alpini «Terre del Po» di Busseto e Polesine-Zibello partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa del 1° Capogruppo e Fondatore14 giugno 2017