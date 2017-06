Antonio Iannucci

Maresciallodi anni 60Lo annunciano con dolore la moglie Doriana, i figli Andrea e Marco, Roberta, le sorelle Teresa e Dina, il fratello Francesco, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 14 c.m. alle ore 16.00 partendo dall'abitazione di via Alberto Porta n°8 per la chiesa di San Secondo P.se, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. G. Pasini, al medico curante Dott. P.M. Rodelli, ed alla Dott.ssa Schianchi del Reparto Epatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.14-6-2017Ï Famiglia Renato VaccariÏ Fam. Angelo LofinoÏ Giuseppina, Valentina e Alice FerriL'Associazione Nazionale Carabinieri «Terre Verdiane»-Sezione di Busseto, a nome di tutti i Soci, esprime partecipazione e profondo cordoglio alla famiglia per la prematura scomparsa del Presidente della SezioneMaresciallo14 giugno 2017Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e le Maestranze della Proda SpA sono vicini in questo triste momento al collaboratore Andrea e familiari per la perdita del padre signor14 giugno 2017L'Amministrazione dell'Industria Dolciaria Pattini e le maestranze tutte partecipano con cordoglio al grave lutto che ha colpito Doriana causa la prematura perdita del marito14-6-2017Ciaoil tuo sorriso rimarrà vivo nel nostro cuore a memoria dei momenti felici trascorsi insieme.Ci stringiamo in un forte abbraccio a Doriana, Andrea, Marco e familiari tutti.Giancarlo, Angela, Anna e Vanda.14-6-2017Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Andrea per la perdita del padree porgiamo sentite condoglianze alla famiglia.Davide, Gabriele, Davide e Simona.14 giugno 2017Ornella, Giacomo, Alessandra, Fabio ed Elide partecipano con affetto al dolore di Andrea, Roberta e delle rispettive famiglie, per la per la perdita del caro14 giugno 2017Ci uniamo al dolore di Andrea, Roberta e famiglia per la scomparsa del caroFabrizio, Luisa, Marco e Giulia.14 giugno 2017