Giuseppe Zanzucchi

Vive ancora ed è nel cuore di tutti i suoi cariLo annunciano la moglie Anna con il figlio Andrea.I funerali avranno luogo giovedì 15 giugno alle ore 9.30 presso la chiesa di Pizzolese.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni, ed a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Clinica Geriatrica.14 giugno 2017Ï Famiglie MagheiÏ Famiglia Sandro GandiniÏ Fam. Lanzi RomanoÏ Fam. Lanzi GabrieleÏ Franca Bigi e famigliaÏ Famiglie MaraniCiaostile ed esempio di vita...Ci sentiamo.Andrea.14 giugno 2017ha vissuto nell'amore, vive nel cuore delle persone a lui care e continuerà a vivere nell'amore.Anna.14 giugno 2017Danilo e AnnaMaria, Camilla, Carlantonio e Rossana con le loro famiglie partecipano al dolore di Anna ed Andrea per la perdita del carissimo cuginodi cui ricordano la bontà d'animo e la profonda fede cristiana.14 giugno 2017Maccarini Sante, Maccarini Martino, Bertolotti Emilia porgono sentite condoglianze ad Andrea e famiglia per la scomparsa del caro papà14 giugno 2017La Coli Immobiliare srl e la famiglia Coli partecipano al dolore che ha colpito il caro amico e collega Andrea per la perdita del caro papà14 giugno 2017