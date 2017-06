Oscar Ziveri

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Loredana, la figlia Anna con Roberto, le nipoti Serena, Amanda e Silvia, il fratello Franco con Marisa, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.Il S.Rosario si reciterà questa sera alle 20,30 presso la chiesa di S.Marco in Via Confalonieri.I funerali partiranno domani alle ore 10,30 dalla sala del commiato Ade in Viale Villetta per la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 giugno 2017Gino, Carmen, Maurizio, Patrizia, Francesco e Cristina Bolzoni sono vicini ad Annamaria, Loredana e famiglia per la perdita del caro14 giugno 2017