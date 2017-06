Sebastiano Ricci

Circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spento ilDott.Ne danno il triste annuncio la moglie Amanda, i figli Roberto con Simonetta e Laura, Ada con Andrea, Elena e Chiara, ricordando il suo esempio di umanità, dedizione alla famiglia e al lavoro.I funerali avranno luogo domani 15 c.m. alle ore 15.30 presso la chiesa di Ognissanti, con partenza alle ore 15.15 dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/a.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso al stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a Larisa ed Elena per le amorevoli cure prestate.14 giugno 2017La grande famiglia di Via Bezzecca stringe Roberto e famiglia in un forte abbraccio nel ricordo del caro14 giugno 2017Romano Capra e famiglia partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa delDott.14 giugno 2017Silvia e Stefano con Matteo, Nicola e Virginia, sono vicini ad Amanda e familiari per la perdita di14 giugno 2017