Tragicamente ci ha lasciato Matteo Bricoli



di anni 36



Affranti, ma consolati dalla fede, lo annunciano il papà Emilio, la mamma Flavia, la compagna Barbara, la nonna Anna, gli zii e cugini.



I funerali avranno luogo domani venerdì 16 giugno alle ore 13.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Michele Tiorre, indi per il «Tempio» di Valera.



Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



La famiglia ringrazia l'Arma dei Carabinieri e l'Assistenza Volontaria di Felino, Sala e Collecchio.



Non fiori, ma chi volesse può fare un'offerta alla parrocchia per sostenere le adozioni a distanza. Felino, 15 giugno 2017





- Paolo Martini e famiglia





- Fratelli Lucia e Aurelio Galvani





- Gianluca, Marcella Conti e fam.





- Giulio Soncini e famiglia





Ciao



Amore mio grande Matteo



sei entrato nella mia vita e l'hai resa meravigliosa e speciale proprio come la persona che eri e che sei.



Continua ad illuminare le mie giornate.



Sarai sempre in me, sarai la mia parte migliore.



Ti amo amore mio grande la tua Cicci. Felino, 15 giugno 2017

Bricco



ora cavalcherai in cielo tra le braccia del Signore.



Grazie per aver reso felice nostra figlia e tutti noi.



Resterai sempre nei nostri cuori.



Tua Berti e Bruno. Felino, 15 giugno 2017

Bricco



eri lo zio più buono e simpatico del mondo.



Sofia e Mattia. Felino, 15 giugno 2017





Zie e zii Bersanelli sono vicini a Barbara e famigliari in questo triste momento per la perdita dell'amato Matteo Collecchio, 15 giugno 2017





Ciao Bri



grazie per stato un amico sincero e lo Zio perfetto per la Sofy e Mattia ...



Sarai sempre nei nostri cuori.



Marco, Vale e i tuoi nipotini. Collecchio, 15 giugno 2017





Ciao Matteo



ti porteremo sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.



Zia Terry, i cugini Roberta, Marco e Andrea. Castrignano, 15 giugno 2017





Dal 1° luglio 1996 abbiamo vissuto insieme e ti abbiamo visto crescere al nostro fianco dimostrando in modo semplice grande volontà, disponibilità, onestà e rispetto per il Prossimo.



Grazie Matteo



l'indelebile ricordo nel profondo del nostro cuore possa un Giorno colmare l'enorme vuoto che ci hai lasciato.



Un forte abbraccio a Flavia ed Emilio.



Roberto con Beatrice e Pietro, Claudio con Rosanna, Filippo e Rebecca.



I colleghi con le rispettive famiglie: Giorgio, Davide, Daniele, Stefano, Nimako, Dino e Francesca.

Felino-Lesignano de' Bagni, 15-6-2017



- Shpendi Ndreu





I cugini Cristina, Tatiana, Laura, Michele, Sabrina, Sandra, Elisa, Matteo, Monia, Simona e Filippo si stringono a Barbara per la grave perdita del caro Bricco

Collecchio, 15 giugno 2017

Bricco



ci hai lasciati troppo presto.....



Ovunque tu sia continua a sorriderci.



Giuliana, Enrico e Lorenzino.

Fornovo, 15 giugno 2017

Soci e collaboratori di Santa Rosa Soc. Coop. sono vicini al dolore della famiglia e dei colleghi di lavoro per la perdita del caro Matteo

Felino, 15 giugno 2017

I condomini e l'amministratore del Condominio «Matteo» sono vicini alla famiglia Bricoli per la perdita del caro Matteo

Parma, 15 giugno 2017

Amici e soci Associazione Naturalistica del Taro sono vicini ad Emilio, Flavia e Barbara in questo triste momento per la perdita di Matteo

Parma, 15 giugno 2017

Partecipiamo con profondo cordoglio al dolore di Flavia ed Emilio per la perdita del loro caro Matteo Maria Grazia, Elisa e Luciano Camuncoli.

Felino, 15 giugno 2017

Maria e Nando Agnetti con i figli e le maestranze della Agnetti srl, partecipano commossi al dolore dei famigliari per l'improvvisa perdita del caro Matteo

Sala Baganza, 15 giugno 2017

Matteo



un amico è per sempre. Sarai sempre nei nostri cuori. Giada, Bodo, Elena, Coppe e Tommi.

Fornovo, 15 giugno 2017

Matteo



vivrai sempre nei nostri cuori. Fam. Capasso, Fam. Barbierato, Fam. Fabbricatore.

Felino, 15 giugno 2017

Ciao Matteo



sarai sempre nei nostri cuori. Raffaele, Lidia, Silvana, Carlo Reggiani.

Parma, 15 giugno 2017

Giorgio e Cinzia addolorati partecipano il lutto di Flavia ed Emilio per la scomparsa dell'amato Matteo

Parma, 15 giugno 2017

Rino e Fabrizio Tinelli partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro Matteo

Colorno, 15 giugno 2017

Gli amici Fabrizio e Sandra, Idangela, Paride e Antonella con Alberta, Paola si uniscono a Flavia ed Emilio nell'immenso dolore per la perdita del loro amato Matteo

Parma, 15 giugno 2017

Nella vita non si sceglie chi avere come fratello ma noi abbiamo scelto Te! Matteo Co Dida Ade.

Felino, 15 giugno 2017

Ciao Matteo



sarai sempre con noi... Daniele, Barbara, Giacomo, Egle.

Parma, 15 giugno 2017

Ciao Matteo



Pizzi, Ores, Franca, Sandra, Marco, Fabio, Emanuela.

Lemignano, 15 giugno 2017