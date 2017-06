È tornato alla Casa del Padre il nostro caro Antonio Toti



Vice Brigadiere CC.



di anni 92



Ne danno il triste annuncio i figli Marisa con Edoardo e Sebastiano, Pierluigi con Angela e Bernardo ed i nipoti tutti.



I funerali si svolgeranno domani venerdì 16 giugno alle ore 11.00 partendo dalla sala del commiato Ade (Viale Villetta 31/a) per la chiesa di Corcagnano, indi si proseguirà per il cimitero di Vigatto.



Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Per chi volesse dare un ultimo saluto al caro Antonio potrà farlo presso la sala del commiato Ade a partire da questa mattina fino al giorno dei funerali nei seguenti orari: 8.00 12.00-14.00 18.00.



Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Jacono Santolo e alla Sig.ra Maria Beicu per le amorevoli cure prestate.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



Non fiori ma offerte alla sezione Avis di Vigatto. Corcagnano, 15 giugno 2017





- Fam. Alcide e Marisa Catellani





- Maria Fochi e figli





- Ugolina Galvani





- Margherita ed Enrico Fermi





- Fam. Dallaturca Marco e Patrizia





- Rossini Paola



- Benassi Adriano



- Gualerzi Marialba e Marzia





- Marina, Alberto e Michele Giovetti





- Stefano Bonati e fam.





- Fam. Giuseppe Cocconi





- Ave e Afra Cavalca





Siamo vicini con affetto a Pierluigi e Marisa per la perdita del loro caro papà Antonio



Claudio, Daniela, Edoardo e Sveva. Pilastro, 15 giugno 2017





Marina e Paola Ravanetti partecipano con affetto e riconoscenza al dolore di Marisa e famigliari per la scomparsa del papà Antonio Parma, 15 giugno 2017





Ovidio, Alessandra, Andrea e Giacomo sono affettuosamente vicini a Pierluigi e Marisa nel momento doloroso della scomparsa di Antonio Monticelli Terme, 15 giugno 2017





Luigi, Massimo, Rina, Maurizio, Nina, Antonio e Luciana sono affettuosamente vicini all'amica Marisa per la perdita del padre Antonio Lesignano de' Bagni, 15 giugno 2017





Luciana Bolzoni con Mariagiulia è vicina con affetto a Marisa e famigliari per la perdita del padre Antonio Parma, 15 giugno 2017





Siamo vicini a Marisa e Pierluigi per la scomparsa di Antonio



Marco, Luca, Giovanni e Chiara. Parma, 15 giugno 2017





Michela e famiglia sono vicini a Marisa e famiglia per la perdita del caro Antonio Parma, 15 giugno 2017





Gli amici di Calicella: Elena Sandrini e famiglia, Sandra Migliavacca, Oscar Caterina e famiglia, Corrado Grazia e famiglia, Giuseppe Cecilia e famiglia, Guglielmo Stefania e famiglia, Antonio e Chiara si uniscono in un fraterno abbraccio a Marisa e Pierluigi in questo doloroso momento di distacco dal padre signor Antonio Toti



uomo valente e integerrimo. Calicella (Pilastro), 15-6-2017