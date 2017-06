Renzo Anelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Con profondo dolore l'annunciano Anna, il figlio Luca con Lorenza, i nipoti Mattia, Martina e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,50 con partenza dalla Casa Protetta di Berceto per la chiesa parrocchiale di Valbona, indi proseguirà per il Tempio di Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta di Berceto per le amorevoli cure prestate.15 giugno 2017I Soci cacciatori della A.F.V. Alta Val Manubiola partecipano al lutto per la scomparsa del caro amico15 giugno 2017