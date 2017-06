Paolino Tanzi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano la moglie Lina, le figlie Claudia e Patrizia, generi, nipoti, pronipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo venerdì 16 giugno alle ore 13.15 circa presso la chiesa di Fognano indi al cimitero di Viarolo.Il Santo Rosario verrà recitato questa alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 giugno 2017Ï Famiglia BosiÏ Cinzia e Gino BaggioliÏ Luigi Polizza e famigliaÏ Angela e Stefano Aschieri e famigliaÏ Claudio Muzzi e famigliaÏ Musiari Florio e GrazianaÏ Meli Luigi e RomeaCiaocon profonda stima ci stringiamo con affetto a Lina, Claudia e Patrizia in questo momento di dolore.Anna e Romano con i figli Luciano, Mauro, Massimo, Simona e famiglie.15 giugno 2017I dipendenti dell'officina Tanzi sono vicini ai famigliari per la perdita di15 giugno 2017Marisa e Paolo Garsi si stringono al dolore dei famigliari per la perdita del caro...ora ritroverai il tuo amico Mario...15 giugno 2017Dipendenti e collaboratori della ditta Tanzi Paolo Snc, si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del loro titolare15 giugno 2017La famiglia Arioli Giovanni è vicina a Claudia e Patrizia per la scomparsa del caro papà15-6-2017Titolari e collaboratori della ditta La Rettifica di Faelli partecipano al lutto della famiglia per la perdita del caroe porgono sentite condoglianze.15 giugno 2017Arrivederciche la terra ti sia lieve.Fai buon viaggio.Bruno, Claudio e Roberto Silvestri con famiglie.15 giugno 2017Titolari e collaboratori della Fratelli Guareschi srl sono uniti al dolore dei famigliari per la scomparsa di15 giugno 2017Alla signora Lina, a Claudia e Patrizia, le nostre più sentite condoglianze nel ricordo dipersona speciale alla quale eravamo legati da grande amicizia e stima.Giorgio Carra, Roberto Marsili, Matteo Loffi.15 giugno 2017Soci e dipendenti del Centro Diesel srl sono vicini ai familiari del signore porgono le più sentite condoglianze.15 giugno 2017La ditta CFM srl è vicina in questo momento del dolore ai familiari e porge sentite condoglianze per la perdita del caro15 giugno 2017Titolari e maestranze della Sani Trasporti srl porgono sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del signor15 giugno 2017Sono vicini a Claudia e Patrizia per la perdita del papàElena, Nadia, Giovanni Patrizi.15 giugno 2017Giorgio, Marco e Marzia Bertolini partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di15 giugno 2017Franco e Mirte Venturini partecipano al dolore della famiglia Tanzi per la perdita del caro15 giugno 2017