Nella Maradini

Serenamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Claudia con Ermanno, Giorgio con Elisa, Gianni con Patrizia, il fratello Nello, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 17 c.m. alle ore 9 nella chiesa di Paroletta di Fontanellato indi al «Tempio» di Valera.La cara salma sarà fatta giungere dalla Casa Protetta «Italo Poli» di Fontanelle.Il Santo Rosario sarà recitato domani venerdì 16 c.m. alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta «Italo Poli» di Fontanelle per le premurose cure prestate.15-6-2017Dirigenti e dipendenti tutti della Società ACMI Spa partecipano al lutto che ha colpito il signor Giorgio Guasti per la perdita della madre signora15-6-2017Sentite condoglianze a Giorgio, Claudia, Gianni e rispettive famiglie per la scomparsa della caraFamiglia Pietro e Massimo Abbati.15 giugno 2017Luciana Guasti ed Emanuele si uniscono al dolore di Claudia, Giorgio, Gianni e famiglie per la perdita della cara15-6-2017Gli amministratori della Società ACMI Spa porgono le più sentite condoglianze al signor Giorgio Guasti per la perdita della cara mamma signora15-6-2017