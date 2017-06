Ersilio Misuracchi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Giulia, le sorelle Iride ed Amelia, il cognato, la cognata, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 16 c.m. partendo alle ore 9.30 dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale S.Maria di Borgotaro per la chiesa parrocchiale di Solignano.Al termine la cara salma proseguirà per il Tempio di Parma.Questa sera alle ore 20.30 presso la suddetta chiesa, sarà recitato il S.Rosario.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla mesta cerimonia.Un particolare ringraziamento al medico curante dott.ssa Leonardi, a tutto il personale del Reparto Medicina dell'Ospedale «S.Maria», all'Equipe dell'Hospice «La Valle del Sole» di Borgotaro, ai militi della Croce Verde di Solignano ed all'Auser di Valmozzola.Un sincero grazie a Stefania e Romeo per l'aiuto dato.Non fiori ma opere di bene.15-6-2017La sorella Amelia con il marito Agostino e i figli con rispettive famiglie si uniscono al dolore di Maria Giulia per la perdita del proprio caro15 giugno 2017La sorella Iride con i figli e rispettive famiglie partecipano al lutto della moglie e famiglia per la perdita del caro15 giugno 2017I nipoti Mauro, Paola, Ramona Accorsini sono vicini a Maria Giulia per la perdita di15-6-207Jolanda, Morena, Enrico ed Elena sono affettuosamente vicini a zia Maria Giulia per la perdita del caro15 giugno 2017