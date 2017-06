Adele Trucchi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano con dolore il figlio Giorgio con Mariella, l'adorato nipote Andrea, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 16 c.m. alle ore 16 partendo dall'abitazione di Via Cremaschi n. 12 per la chiesa ed il cimitero di San Secondo P.se.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. P.M. Rondelli, alle assistenti domiciliari dell'Aurora Domus, ed alle infermiere domiciliari per la professionalità prestata.Un grazie di cuore a tutte le amiche che le sono state vicino in questo momento.15-6-2017Ï Fam. Copelli CelsoIl Direttivo e i soci del Circolo Arci «La Rocca 2002», uniti ai soci del Bocciodromo, si stringono con affetto al Vice Presidente Giorgio Stanga per la perdita della sua amatissima madre15-6-2017