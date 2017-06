Enea Coruzzi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 63Ne danno il commosso annuncio il figlio Emiliano, la sorella, il fratello, cognati, nipoti, zii e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 17 giugno alle ore 9 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/a per il Tempio della Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il personale dell'Hospice Piccole Figlie per l'umanità dimostrata.Inoltre i familiari ringraziano le cugine Cinzia e Sonia, le amiche e gli amici che in questi mesi gli sono stati vicini con il loro affetto.16 giugno 2017Ï Tina CoruzziÏ Ada e Franco BoselliÏ Gian Piero e Maria RosaÏ Corrado Pignoli e famigliaÏ Famiglia Torelli Romano e ClaudioÏ Rino SaccaniÏ Tito CostettiÏ Mirco PasqualiÏ Alfieri FrancoÏ Contardo P.LuigiÏ G.C. Over 2000Ï Ugo Molinari e famigliaÏ Fam. Piazza Franco-Piazza CristinaCi piace immaginarti così in sella alla tua bici, una pedalata dopo l'altra e tutta la tua grinta.Anche in quest'ultima corsa hai dimostrato la tua tenacia, il tuo coraggio e la tua bontà d'animo.I tuoi zii e i tuoi cugini continueranno a fare il tifo per te.Ciao16 giugno 2017Giorgio e Andrea Bettuzzi, Luigi Ruggeri ricordano l'amico16 giugno 2017Il Consiglio Direttivo e i Soci del Circolo A.R.C.I. Filippelli si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro16 giugno 2017Soci e amici della Società S.C. La Ruota sono vicini ai famigliari tutti per la grave perdita dell'amico16 giugno 2017Te ne sei andato a scalare la tua ultima vetta e come sempre ci hai lasciato soli.CiaoZinaccio e Paola, Giampollo e Federica, Digei e Nicoletta.16 giugno 2017ti ricorderemo sempre con immenso affetto.I tuoi compagni di squadra del G.S. Enicar-Valenti: Mirco Bernardi, Andrea Medici, Andrea Tondelli, Costante Lori, Attilio Bassi.16 giugno 2017Al nostro capitano, l'ultimo saluto pieno di affetto e di riconoscenza.Ciaosarai sempre con noi.Oiki Bike Team.16 giugno 2017ciao grande campioneRoberto, Renzo e Barbara.16 giugno 2017Livio Cagnolati con Giulia e Stefano si stringono con commossa partecipazione al grande dolore delle famiglie Coruzzi e Manfredini per la perdita dell'amato fratello16 giugno 2017Annamaria, Gabriele, Marco e Gabriella sono vicini ad Aldo, Sonia e Giulia per la perdita del caro16 giugno 2017Gian Maria e Giovanni Cavalieri piangono la scomparsa dell'amico fraternocompagno di tante escursioni ciclistiche e si uniscono al dolore dei familiari.16 giugno 2017CiaoLisa, Carmen, Ciak.16 giugno 2017con tutto l'affetto e il ringraziamento per esserci sempre stato.Sandra.16 giugno 2017ci siamo sempre protetti e ci proteggeremo per tutta la vita.Daniela.16 giugno 2017Ciaoricorderemo sempre te, il tuo sorriso e il tuo non arrenderti mai, anche sulla salita più dura.Un abbraccio.<+T>Sergio, Isabel, Andrea.16 giugno 2017