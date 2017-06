Francesco Lodi

Ha raggiunto i suoi amati Gian Piero ed Emanueldi anni 78Lo annunciano con dolore la moglie Carla, la figlia Franca, il figlio Carlo con Laura e gli adorati nipoti Lorenzo, Thomas con Laura e la piccola Greta.I funerali avranno luogo sabato 17 giugno partendo alle ore 9.30 dalla sala del commiato di Ade in Viale Villetta 31/a per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alel ore 20.30 presso la chiesa di Mezzani Inferiore.16 giugno 2017Ï Luciana ed Antonio TerziÏ Silvana e Luciano LaniniÏ Beatrice PeriÏ Fam. Maccanelli Adriano, Stefano e MassimoSarai sempre nei nostri cuori.CiaoLe nipoti Catia, Betta e famiglie e con affetto tua cognata Bruna.16 giugno 2017Mario, Rita, Marina, Sabrina si unisono al dolore di Carla, Franca, Carlo e familiari tutti per la scomparsa del caro cugino16 giugno 2017Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro, il Gruppo Donatori Sangue ed i Pensionati tutti della Società Barilla, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro16 giugno 2017«E poi capirai che se... se l'è portato via è perché c'era un vuoto nel cielo e serviva una stella, la stella più bella che ora brilla solo per te...». Il gruppo I.s.i è affettuosamente vicino a Lollo, Carlo, Laura e tutta la famiglia Lodi per la scomparsa del caro16 giugno 2017I ragazzi con gli allenatori, unitamente alle famiglie della Junior Colorno 2001 partecipano al dolore di Lollo e famiglia Lodi per la perdita del caro16 giugno 2017