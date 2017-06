Luciana Branchi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 72Lo annunciano con immenso dolore il marito Oreste, i figli Davide e Marica con Andrea e l'amatissimo nipote Riccardo, il fratello Enni e la sorella Mariella con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo oggi, venerdì 16 giugno, alle ore 13.45 partendo dalla sala del commiato di Felino «Le Valli» in Via Roma 6 per la chiesa di San Vitale Baganza, indi per il Tempio di Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.Si ringraziano per le cure prestate il reparto di Day Hospital oncologico, nella figura del dott. Musolino e il medico curante dott. Alfieri Alessio. Un particolare ringraziamento a tutto il personale della casa di cura Val Parma di Langhirano.16 giugno 2017Ï Maria Teresa, Pier Luigi, FabrizioÏ Famiglia Giorgio BandiniÏ Fam. AdorniÏ Famiglia Rangoni ClaudioÏ Claudia, Paolo, Jacopo, FedericoÏ Famiglie Alberto, Luigi, Matteo CavazziniÏ Famiglia Attolini GinoÏ Famiglie FacchinÏ Famiglie Stocchi Camillo, Chiara e SabrinaÏ Bruno e Gabriella FerrariÏ Famiglia Casazza Tito e AndreaÏ Famiglia Abelli WalterCi uniamo al dolore di Oreste, Marica, Davide e familiari tutti per la perdita della carache ricordiamo con tanto affetto.Maria, Ilaria, Stefano e Lorenzo.16 giugno 2017Il titolare, i famigliari e il dipendente della ditta Idrocasa sono vicini a Marica per la perdita della cara mamma16 giugno 2017Luisa, Claudio e famiglia Pezzani partecipano con vivo cordoglio al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara16 giugno 2017Ignazio e Teresa Girotti con Daniela e Marco partecipano con vivo cordoglio al lutto dei famigliari per la perdita della cara16 giugno 2017ti ricorderemo con tanto affetto.Stefania, Thomas e famiglia Lopiano.16 giugno 2017Siamo vicini a Marika, Davide e Oreste per la scomparsa della caraEbe, Sonia con Francesco, Jessica, Giorgia, Mario.16 giugno 2017Profondamente commossi siamo vicini a Oreste, Marica, Davide e familiari per la scomparsa della caraFamiglie Maini e Barbieri.16 giugno 2017Il presidente, i dirigenti e le ragazze e i ragazzi dell'Asd Felino si stringono in un forte abbraccio al loro Capitano Davide e porgono sentite condoglianze ai famigliari tutti per la perdita della cara16 giugno 2017I condomini della palazzina «i Girasoli» sono vicini a Marica, Davide e Oreste per la perdita della cara16 giugno 2017Gabriella e Giorgio Lori con Barbara e Silvia sono vicini a Oreste, Marica e Davide per la perdita della cara16 giugno 2017Luisa e Franco, Cecilia e Paolo, Carla ed Enrico, Sandra e Giorgio, Roberta e Lino, Anna e Giorgio, Ginetta e Franco si stringono con affetto ad Oreste, Marica, Davide e famigliari e partecipano al loro grande dolore per la perdita della carissima amica16 giugno 2017Dante e Ivana sono vicini alla nuora Marica, a Davide ed Oreste per la perdita della cara16 giugno 2017Lisa, Carlo e Praveena si stringono a Marica, Mariella, Oreste e Davide per la scomparsa della loro amatissima16 giugno 2017