Anna Ferrari

E' mancata ai suoi caridi anni 96Lo annunciano con dolore i figli, le nuore, il genero, il fratello, la cognata, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 17 giugno, partendo alle ore 10 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Collecchio, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Maurizio Stefanini, alla Casa di Cura Piccole Figlie ed al personale del reparto Lungodegenza del Padiglione Barbieri.Un grazie di cuore a Gigì.16 giugno 2017Ï Fam. Botti-DondiCi uniamo al dolore di Giorgio e famiglia per la grave perdita della caraFabrizio e Giorgia, con Gino e Bianca.16 giugno 2017Enrica e Maria Elisa Contino, Filippo Mattioli, Cinzia Corradi ed Elisa Chiastra partecipano sentitamente al dolore dei familiari per la scomparsa della Signora16 giugno 2017