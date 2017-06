Aristide Lodi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 71Lo annunciano con dolore il figlio Rosolino con Raffaella, Riccardo e Alessandro, i fratelli, la sorella, il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 17 c.m. alle ore 16 partendo dall'Oratorio per la chiesa ed il cimitero locali.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16-6-2017Ï Famiglia Murru CesareQuando Dio ci guideràNon chiederà, «quante cose buone hai fatto nella tua vita?»Ma «Quanto amore hai messo in quello che hai fatto?»«vieni, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore.»Amico, fratello e padre, con la tua umiltà e la tua instancabile disponibilità ci hai insegnato come rendere il mondo migliore.Grazie.Non ti dimenticheremo mai.Con affetto ci stringiamo al figlio e i suoi famigliari, partecipando al loro dolore.I ragazzi dell'oratorio e tutta la comunità parrocchiale.16-6-2017La Fondazione Gaibazzi Cavalli partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia e ricorda con riconoscenza ed affettoper la sua generosa ed apprezzata disponibilità verso i bambini della scuola dell'infanzia.16-6-2017