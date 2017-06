Fernanda Bellicchi

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il doloroso annuncio il marito Marcello, i figli Angela e Pio, le amate nipoti Laura e Francesca.I funerali avranno luogo sabato 17 c.m. alle ore 10 partendo dalla sala del commiato del S. Mauro Abate per il Duomo, indi la cara salma sarà tumulata nella cappella di famiglia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 in Duomo.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale della Casa di Cura Città di Parma.Un grazie di cuore al personale medico e paramedico dei reparti di ardiologia e Radiologia per le cure prestate alla nostra cara Fernanda.16 giugno 2017Luca e Simona Cantadori avranno sempre nel cuore16 giugno 2017Alessandro con Ilaria e Luca Cantadori sono vicini ad Angela e famiglia per la perdita dell'indimenticabile signora16 giugno 2017Gabriele e Loredana, Giuliano e Sandra, Daniele e Vincenza, Ginetto e Claudia, Marzio e Patrizia, Massimo e Rita, Ugo e Marta, Luciano, Rossana sono vicini ad Angela per la perdita della mamma16 giugno 2017So che le parole sono ben poca cosa in questo momento, ma il mio cuore è con te, Angela, per la scomparsa della cara mammaIl tuo compagno Mauro.16 giugno 2017