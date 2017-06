Nello Bertani

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano con immenso dolore la figlia Roberta con Antonio, i nipoti Luca con Ilaria, Elisa con Giacomo, i piccoli Tommaso e Adele e parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 19 giugno alle ore 14.30 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa di Baganzola indi al crematorio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato domenica 18 giugno alle ore 21 presso la stessa chiesa.La salma verrà esposta oggi dalle ore 9 alle ore 12.Un ringraziamento particolare alla struttura Don Domenico Gottofredi di Roccabianca per le cure prestate.17 giugno 2017Ï Fam. Giuseppe TrollesiC'è un pò della mia vita nella tua che se ne va...Grazie di tuttoRoberta.17 giugno 2017Ciaograzie di essere stato così speciale.Da oggi ti terrò nella parte più profonda del mio cuore.Elisa.17 giugno 2017sei stato e sarai per sempre il mio punto di riferimento.Grazie per tutto quello che mi hai dato.Ciao Berto.Luca.17 giugno 2017Carosarai sempre nei nostri cuori.Noemi, Giulio e Graziella, Stefania e Sergio.17-6-2017Gianni ed Enrica e famiglie sono vicini a Roberta e famiglia per la perdita del caro zio17 giugno 2017Franco Cavazzini e famiglia partecipano al lutto di Roberta per la morte del padre17 giugno 2017Giacoma e Roberto, Marcella e Fabrizio, Francesco e Rosy, Maddalena e Lorenzo sono vicini ad Elisa in questo triste mometno per la perdita del caro nonnoe porgono sentite condoglianze alla famiglia.17 giugno 2017La Presidente di Confersercenti Parma Francesca Chittolini, il Direttore Luca Vedrini, i colleghi tutti sono affettuosamente vicini a Luca Bocchialini e famiglia per la scomparsa disocio storico dell'Associazione.17 giugno 2017