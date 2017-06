Guido Verderi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio la moglie Elvira, i figli, Luigi con Vanna e William, Cesare con Gigliola e Marco, Giorgio e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 17 giugno alle ore 15.30 partendo dall'abitazione per la chiesa di Casalbarbato indi al cimitero di Fontanellato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al dott. Paolo Stefanini e alla dott.ssa Gaia Silvia Piccinini per le cure prestate.17 giugno 2017Ï Famiglia Rodolfi GiulianoÏ Fam. Emilio MolinariÏ Fam. Graziano MolinariÏ Fam. Giorgio MolinariÏ Bar SantuarioÏ Roberto, Lucia, Pietro Marocchi e famiglieAl nonnograzie per averci insegnato l'onestà, la lealtà e il rispetto per gli altri, ti abbiamo assistito con tanto amore per tenerti più a lungo possibile qui con noi ma il Signore ti ha voluto con lui.Ciao nonno.Marco e Giorgio.17 giugno 2017Le famiglie Battioni partecipano commosse al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro17 giugno 2017La Cooperativa Caseificio Casalbarbato partecipa al lutto dei familiari per la perdita del signor17 giugno 2017Paolo con Nicoletta, Gianni con Milva sono vicini a Cesare, Luigi e familiari per la perdita del papà17 giugno 2017