Caterina Raschi

«Non è un tramonto ma l'alba di un giorno senza fine».E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Serse, Norma con Mario, Olivia con Maurizio, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano via Renzo Pezzani, 27 per la chiesa di Curatico indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Fabrizio Alemanno e a tutto il personale medico e paramedico della casa di cura Val Parma e del Centro di Cure Progressive di Langhirano.17 giugno 2017Ï Famiglia Maria BianchiÏ Annamaria Cavatorta e fam.Ï Mariangela e FabioÏ Rita Manini e SergioÏ Fam. Alfredo Piazza e figliÏ Maria Rossi SpaggiariGrazieper il bene che ci hai voluto; ricorderemo sempre il tuo volto sorridente e la tua infinita dolcezza.Flavio con Chiara e Serena, Angelo, Michele con Giulia.17 giugno 2017I cugini Bianca e Gigi, Amanzio e Graziano si stringono al dolore di Norma, Serse e Olivia per la perdita della cara mamma17 giugno 2017Mirella e famiglia sono affettuosamente vicine a Norma, Serse e Olivia per la scomparsa della cara mamma17 giugno 2017Fabrizio è vicino in questo triste momento a Serse, Olivia e Norma per la perdita della mamma17 giugno 2017