Maria Nasi

E' mancatadi anni 82Ne danno il triste annuncio il figlio Gilberto con Ada, l'adorato nipote Matteo, la sorella Deanna con Augusto, Luigi e Silvia, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 19 alle ore 14,45 partendo dall'ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 15,15 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ad Ada, Silvana e Vanni per l'affettuoso e prezioso aiuto.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa parrocchiale.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.18 giugno 2017Ï Famiglia Valerio AllodiÏ Daniela, Maurizio BianchiÏ Famiglia Massimo CastagnettiÏ Leda, Francesco ChiericiÏ Famiglia CattaniÏ Famiglia GèÏ Vanni, Damiana ZanichelliÏ Giovanna, Elisabetta, Roberta e fam.Ï Franca, Gianni ZanichelliÏ Lorenzo, Marisa BocchiÏ Famiglia DellaturcaÏ Giovanni, Roberta SlawitzSei stata unae una nonna meravigliosa ....Ci mancherai tantissimo e sarai sempre nei nostri cuori.Gilberto e Matteo.18 giugno 2017Ciao mia unica e speciale sorellaora hai raggiunto la vera pace, dopo aver affrontato con grande coraggio e tenacia le «troppe sofferenze» che la vita ti ha presentato.Ti abbiamo ammirato tanto e ti ricorderemo sempre.Deanna, Augusto, Silvia, Luigi.18 giugno 2017Gentile signoratroppo poco tempo per conoscerla, ma abbastanza per volerle bene.Ada.18 giugno 2017Daniele, Sonia e Sofia Vecchi, con Augusta, ricorderanno con affetto la gentilezza della cara18 giugno 2017Partecipano al dolore del figlio Gilberto per la scomparsa della mammagli amici Achille, Danilo, Deborah e Renata.18 giugno 2017Silvana con Giuseppe sono vicini a Gilberto e Matteo per la scomparsa della cara18 giugno 2017Flavia, Paolo, Maria Luisa e Antonio con Donatella piangono la scomparsa della cara e indimenticabile amicae sono affettuosamente vicini a Gilberto, Matteo e Deanna.18 giugno 2017Irma con Paolo ed Adriana ricordano con affetto la carae si stringono a Gilberto e Matteo in questo triste momento.18 giugno 2017Alessia con Roberto e Riccardo, Roberta con Pietro si stringono in un forte abbraccio a Gilberto e Matteo per la perdita della cara18 giugno 2017Elsa con Maurizio ricordano con grande affetto l'amica di sempre18 giugno 2017Aurora e Brenno Maghenzani con i figli e mamma Ave partecipano al lutto di Gilberto e Matteo per la perdita della cara18 giugno 2017Arrivederciun ultimo abbraccio.Paola18 giugno 2017Mariuccia, Enrica e Rossella partecipano al dolore di Gilberto per la perdita della cara e indimenticabile18 giugno 2017Annamaria e Bruno Bianchi con le rispettive famiglie sono vicini a Gilberto, Matteo e Deanna per la perdita della cara18 giugno 2017Simone, Patrizia e Roberto Ravazzoni sono vicini a Matteo e familiari per la scomparsa della nonnaMaria18 giugno 2017Elisa, Elsa, Coky e famiglie sono particolarmente vicine a Deanna in questo triste momento per la perdita della cara sorella18 giugno 2017Carabuona, sincera, generosa amica, ti porterò nel cuore finchè vivrò.<+T>Marisa.<+T>Sincere condoglianze a Gilberto e Deanna.18 giugno 2017