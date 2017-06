Luigi Penazzi

Riposa nella pace del Signoredi anni 67Ne ricordiamo la gentilezza d'animo, la dedizione alla famiglia e il coraggio nel vivere la sua crudele malattia.Lo annunciano con dolore la moglie Marta, i figli Francesco e Andrea, il fratello Gianni con Vincenza, la sorella Annamaria con Manoucher, i suoceri Enzo e Tilde, la cognata Ginetta e i nipoti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 19 giugno alle ore 14.45 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa Maria Immacolata di Via Casa Bianca; indi per «Il Tempio» di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano: il medico curante dott. Fabio Pallone, la dott.ssa M. Aiello e il personale della Pneumologia di Parma; la dott.ssa L. Nicolosi e l'infermiere Orazio; la Coop.Soc. Aurora Domus con Adelina e Marcella; l'Hospice di Langhirano; la presidente dell'Aisla Parma L. Fochi; le amiche Maria, Elena, Michela e Silvana.Non fiori ma offerte all'Aisla Parma.18 giugno 2017Ï Marisa e Nello DragonettiÏ Quirino e Sandra FabbiÏ Matteo, Nicola e ValentinaOggi un angelo è salito al Cielo.ti ho amato sempre tanto e insieme a me Vincenza e Beatrice.Gianni.18 giugno 2017Chiara e famiglia sono vicini con affetto a Francesco e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la perdita di18 giugno 2017Zia Luisa e famiglia Forasassi partecipano al dolore della nipote Marta e famiglia per la perdita del caro18 giugno 2017Annalisa, Daniele, Silvia e Nicole Gibertini sono vicini alle famiglie Penazzi e Ghidini per la perdita di18 giugno 2017Norma, Paola e Stefania Melley partecipano al dolore dell'amica Marta per la perdita del marito18 giugno 2017Daniele, Eleonora e Riccardo partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro18 giugno 2017Claudio Gibertini e famiglia, Ghidini Norma e Lina sono vicini a Marta e famiglia per la perdita del caro18 giugno 2017Ci stringiamo con affetto a Marta, Andrea e Francesco per la perdita del caroUmberto con Elisabetta e Matteo con Gessica.18 giugno 2017Montanini, Ricci, Porta, Molinari stringono in un caro abbraccio Marta, Francesco ed Andrea partecipando al loro dolore per la perdita di18 giugno 2017Mauro Pedrona e famiglia sono affetuosamente vicini a Marta, Andrea e Franceso e al fratello Gianni per la perdita del carissimo18 giugno 2017Gli amici di Andrea e Francesco si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del loro caroMax, Cero, Simo, Giulio, Lorenzo, Ettore.18 giugno 2017