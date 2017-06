Gianni Aimi

Ci ha lasciato il carodi anni 78Ne danno il triste annuncio i fratelli Romano con Anna, Enzo, Elva, Bruno con Ivana, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 19 giugno alle ore 9,30 partendo in auto dall'abitazione (via Solari 66 - Tortiano) per la chiesa parrocchiale, indi al Tempio della cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 in abitazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante dott. Fabio Fintschi e alle infermiere domiciliari Elena e Romina per la loro professionalità.Nella certezza di esprimere anche il pensiero di Gianni, vada al fratello Bruno ed in particolare alla cognata Ivana infinita gratitudine per gli anni di assistenza e dedizione riservati a lui e a tutta la famiglia.18 giugno 2017Ï Fam. Nello CarbognaniÏ Fam. Ollari GuidoÏ Fam. Ollari GiulianoUn grande abbraccio.Ti terrò sempre nel cuoreCiaoTua sorella Elva.18 giugno 2017Un saluto al carodalla tua schiera di «Topo Gigio»Barbara, Sonia, Alessandra, Simone e Annalisa.18 giugno 2017I cugini Graziano, Silvana Gherri e famiglie partecipano al lutto dei fratelli per la scoparsa del caro18-6-2017Ermido, Cristina, Alessandro e Matteo partecipano al dolore della famiglia Aimi per la scomparsa di18 giugno 2017