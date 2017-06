Enzo Peracchi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Armanda, la figlia Pierangela con Maurizio e Stefano, la sorella Bruna, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 19 giugno partendo alle ore 14.00 dall'Ospedale Maggiore di Parma, per la chiesa Parrocchiale di Varsi, ove alle ore 15.00 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il reparto di Nefrologia , a Francesca e Mario.Un grazie di cuore a Rina ed a tutto il personale del Pronto Soccorso.18 giugno 2017Ï Fam. Renato CortiÏ Gruppo Alpini VarsiÏ Fam. Pietro ZanettiLa sorella Bruna e i figli Angela, Olef, Arald e Simone partecipano al lutto ricordando con affettoe lo affidano alla misericordia di Dio chiedendo per lui la Vita eterna.18 giugno 2017Ora in cielo brilla una stella in più...Cara Pierangela il Direttore di U.O., i medici, amici, colleghi, ex-colleghi e tutto il personale del Pronto Soccorso OBI, Medicina d'Urgenza, 118, trasporti Proges e Cidas si stringono a te e famiglia per la perdita del papà18 giugno 2017Maria Corti e figli si stringono con affetto a Armanda e famiglia per la perdita del caro18 giugno 2017Le nostre lacrime sono piccole gocce d'amore, il nostro pianto un modo per dire che vorremmo fossi ancora qui con noi, il nostro modo per urlare al mondo intero che non ti dimenticheremo mai.CiaoLiana, Stefania, Manuela, Francesca, Gianluca, Giulia, Laura, Fabio, Marco, Ilaria, Noemi, Thomas e Cristian.18 giugno 2017Un forte abbraccio a Armanda, Pierangela, Maurizio, Stefano e a tutti i nipoti per il caroRoberto, Elvira, Valeria, Giorgio.18 giugno 2017