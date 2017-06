CROCE



Ci ha lasciato Andrea Bonati



Lo annunciano Mario con Paola, Silvia ed Eugenia, Fabia con Paolo, Benedetta, Bianca e Nicola, Matteo con Gabriella.



Il Santo Rosario sarà celebrato martedì 20 giugno alle ore 20,30 presso la chiesa di San Giovanni Battista.



La data delle esequie sarà comunicata in seguito. Parma, 19 giugno 2017



Ï Beppe e Pietro Negri



Ï Laura e Giorgio Pagliari



Ï Avv. Marida Molinari



Adele e Franco Fiaccadori, con i figli, sono vicini a Mario ed a tutti i suoi famigliari nel momento doloroso della scomparsa del fratello Andrea Parma, 19 giugno 2017



Mario e Lidia Percudani con Alessandra, Mattia, Riccardo e Arianepartecipano al lutto della famiglia per la scomparsa dell'adorato Andrea Parma, 19 giugno 2017



Ciao Andrea



buono, caro, indimenticabile Andrea.



Ti abbraccio dal più profondo del mio cuore.



Zia Tata. Parma, 19 giugno 2017



Caro dolce Andrea



ti abbraccio tanto, cuginetto mio.



Paola. Parma, 19 giugno 2017



Fabia, ti abbracciamo sgomenti e ci stringiamo a te e a tutta la tua famiglia piangendo la scomparsa di Andrea



Matteo e Angela. Parma, 19 giugno 2017



Roberto Caffini con Lorenzo Emanuela e Paola partecipa al grave lutto della famiglia Bonati per la perdita del caro Andrea Collecchio, 19 giugno 2017



Cesare Azzali è vicino a Mario ed esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la morte dell'



Avv. Andrea Bonati Parma, 19 giugno 2017



Cari Fabia, Paolo, Benedetta, Bianca e Nicola, davvero affranti, siamo con voi nel piangere Andrea



e vi stringiamo forte, con l'abbraccio più affettuoso che possiamo.



Cristian e Annamaria. Parma, 19 giugno 2017



Con infinita tristezza, Silvia con Matteo e Lucia sono vicini a Mario, Fabia e Matteo per la perdita dell'amatissimo Andrea Sant'Ilario Baganza, 19-6-2017



Francesco, Maria Luisa, Maria Rosaria, Stefano, Candice, Simona, Emanuela e Stefano piangono la scomparsa del caro amico Andrea Parma, 19 giugno 2017



Nicola Bianchi con i colleghi e i collaboratori, incredulo e addolorato, partecipa al lutto dell'amico Mario e della sua famiglia per l'improvvisa scomparsa di Andrea Parma, 19 giugno 2017



Alberto e Veronica partecipano al lutto di Fabia, Mario e Matteo e dei loro cari per l'improvvisa perdita del fratello Andrea



e sono affettuosamente vicini a tutti loro in questo momento di immenso dolore. Parma, 19 giugno 2017



Lucia e Mauro partecipano commossi al dolore di Fabia e famiglia per la perdita del caro fratello Andrea Parma, 19 giugno 2017



Francesca e Cesare si uniscono con grande affetto e amicizia al dolore di Fabia e Paolo Mario e Paola, Matteo e Gabriella per la perdita del caro Andrea Bonati Parma, 19 giugno 2017



Giovanni e Franca, Francesco e Francesca, Giovanni e Cecilia si stringono con tanto affetto a Mario, Fabia e Matteo nel giorno della scomparsa del fratello Andrea Parma, 19 giugno 2017



Laura e Vittorio Rizzoli partecipano al lutto di Mario Bonati per la gravissima perdita del fratello Andrea Parma, 19 giugno 2017



Matteo, Ludo, Tony e Roland piangono la scomparsa del caro amico Andrea



e si uniscono al dolore dei fratelli. Parma, 19 giugno 2017



Pier Paolo e Monika piangono la scomparsa del caro amico Andrea



e partecipano al grande dolore dei fratelli Fabia, Mario e Matteo. Parma, 19 giugno 2017



Ciao Andrea



il tuo cuore grande risplende sempre.



Beppe con Elena, Nicola con Marika e rispettive famiglie. Parma, 19 giugno 2017



Franco e Mariolina, Stefano e Annabel partecipano commossi al grande dolore di Mario, Fabia e Matteo per la perdita del caro e indimenticabile Andrea Parma, 19 giugno 2017