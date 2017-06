Eugenio Canali

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Franca con Paolo, fratelli, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 20 giugno alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento ai medici curanti dottori Missorini e Artoni, un grazie di cuore a tutti coloro che gli sono stati vicino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 giugno 2017Ï Graziella FelisaCiao ziofai buon viaggio.Un bacio dal tuo Paolo.19 giugno 2017I cognati Carlo e Luigi con le rispettive famiglie sono vicini a Franca e Paolo per la perdita del caro19 giugno 2017I cugini Albino e Giuseppe con Bianca e Graziella si stringono con affetto a Franca e Paolo per la perdita del caro19 giugno 2017