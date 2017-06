Orio Vitali

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il doloroso annuncio la moglie Nives Adorni, i figli Ilaria con Francesco e Cristian con Antonella, le sorelle, le cognate, i cognati, la suocera, i consuoceri, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Trecasali domani mercoledì 21 giugno alle ore 9.30 partendo dall'abitazione di via Gramsci 4 per la chiesa locale, indi per la cremazione, al Tempio di Valera.Le ceneri saranno deposte nel cimitero di Trecasali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano di cuore i militi del 118 ed il medico curante Dott.ssa Beatrice Arlunno.20 giugno 2017Ï Franca, Loredana, Ivan Salomone