CROCE



«Io sono la Risurrezione e la Vita»



(Giov. 11,25)



È Salito in Cielo Vittorio Gallerani



Ingegnere



Con il conforto della fede, lo annunciano la moglie Irene ed i figli Luigi con Antonella, Carlo con Dorotea e Cecilia con Stefano.



I funerali avranno luogo domani giovedì 22 giugno partendo alle ore 9.30 dalla sala del commiato di Ade Servizi in viale della Villetta 31/A per la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore ove alle ore 9.45 sarà celebrata la Santa Messa, proseguiranno per il cimitero della Villetta.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore al medico curante Dott. Mario Meschi, all'amico Dott. Roberto Bertoni ed al personale medico ed infermieristico del Reparto di Epatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.



Non fiori, ma offerte in favore dei Missionari Saveriani. Parma, 21 giugno 2017



Caro Nonno



ora, come hai fatto con noi, dipingerai con gli angeli.



I tuoi amati nipoti Davide, Ilaria, Sofia, Giulia, Luca e Federico. Parma, 21 giugno 2017



Carissimo Vittorio



dopo tante sofferenze ora puoi vedere «cieli nuovi» e una nuova terra e a noi restano tanti ricordi della tua delicata presenza famigliare.



Sempre unito a Irene e ai vostri figli Luigi, Carlo e Cecilia e alle loro famiglie con le quali condividiamo il dolore per la tua dipartita e la certezza che il Signore ti ha accolto in Paradiso.



Emilia, Marco, Lucia e Marco. Parma, 21 giugno 2017



Paolo, Aldina e Silvia si stringono con un forte abbraccio a Irene, Cecilia, Carlo, Luigi e famigliari per la perdita del caro Vittorio Parma, 21 giugno 2017



Luisa e famiglia è vicina ai famigliari per la scomparsa del signor Vittorio Parma, 21 giugno 2017



Titolari e maestranze della Idroinox Impianti Srl si stringono a Carlo per la perdita del padre Vittorio Sorbolo, 21 giugno 2017



Porteremo nel cuore il ricordo del caro Vittorio Gallerani



e del suo luminoso esempio di vita cristiana.



Un abbraccio affettuoso ad Irene ed ai suoi figli ai quali ci uniamo nel dolore e nella preghiera.



Maria Grazia, Chiara, Francesca e famigliari tutti. Parma, 21 giugno 2017



Ti porteremo sempre nel cuore!



Ciao Vittorio



ci uniamo nella preghiera e nella condivisione della sofferenza alla moglie Irene, ai figli e ai famigliari.



Angela, Annunciata e Elena. Cremona, 21 giugno 2017



«Tutti gli uomini sono come erba,



la loro gloria è come un fiore di campo,



secca l'erba, appassisce il fiore;



ma la parola del Signore dura in eterno.



(1 Pietro 24)



Pigetto e Ninni con Francesca, Carlotta Caterina e rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio a Irene, Luigi, Carlo e Cecilia per la dolorosa perdita dell'amatissimo Vittorio



esempio di grande fede, rettitudine e amore per la famiglia e il prossimo. Parma, 21 giugno 2017



Le famiglie Savinelli, Liccardi, Piscitelli, Faticoso, Posse e Savinelli Marco si stringono a Carlo e famiglie per la scomparsa del caro Vittorio Parma, 21 giugno 2017