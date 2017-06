Cadmo Padovani

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, i figli Paola con Gian Luca, Mario con Annamaria, Alberto con Cinzia, i cari nipoti Milo, Samuele, Francesco e Laura e parenti tutti.Il funerale avrà luogo domani giovedì 22 giugno alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato San Mauro Abate di Colorno per Duomo e Cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutti gli operatori del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per la loro disponibilità.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.21 giugno 2017Ï Boni SpaÏ Famiglia Antonio CavazziniÏ Franco PiccoliÏ Luciano PiccininiÏ Lino BelluzziÏ Carlo GemmaÏ Erio ZaccardiÏ Roberto PiccoliÏ Giuliano CremonesiÏ Dino BarilliÏ Luigi SimeoneÏ Dante RossiÏ Famiglie Carla, Federica RebecchiÏ Marzia, Giancarlo, Azzurra PasqualiÏ Stefano e BeatriceÏ Ugo, Luisa e Pina SassiÏ Andrea e Laura CremonesiÏ Lina, Renza, Elisa SaniÏ Everardo PadovaniÏ Famiglia Sonia QuintavallaÏ Raffaella, Barbara, Filippo GrassiÏ Rosalba, Alberto Rossi e figliÏ Marzia, Ivano IemmiÏ Famiglia Pino ZerbiniÏ Famiglia Pina SaccaniÏ Domenica LanaÏ Mara e Sigifredo VecchiÏ Carlo, Elva, Stefano GelatiÏ Gisella PasiniÏ Paola, Davide Lanzi e famiglieÏ Enrica MoriniÏ Famiglia Alfredo MartaniCarocon affetto ricorderò la tua bontà e l'amore per la tua famiglia.Anna Maria.21 giugno 2017Carasono vicina a te ed alla tua famiglia per l'improvvisa perdita del caroEdda e famiglia.21 giugno 2017Gli amici Anna con Franco, Adriana con Alberto, Silvana con Emilio, Edda, sono vicini a Marisa e famigliari per la scomparsa dell'amico21 giugno 2017Lillo e Mary, Cosetta e Giuseppe, Stefano e Rosanna, Flavio e Paola, Giovanni e Roberta, Danilo e Laura, sono vicini a Mario, al figlio Milo e famiglia per la perdita del caro21 giugno 2017Ricciardina, Rinalda e Federica sono vicine a Marisa e figli in questo triste momento per la perdita del caro21 giugno 2017Presidente, soci, dirigenti, collaboratori, allenatori, giocatori di tutte le categorie e personale della Club House del Rugby Colorno, sono vicini in questo triste momento all'amico di una vita Mario, al figlio Milo ed a tutta la famiglia per la scomparsa del caro21 giugno 2017Maestranze e collaboratori della ditta Dolce Linea partecipano commossi al lutto di Mario e famigliari per la perdita del loro caro21 giugno 2017Bruna e Luciano partecipano commossi al lutto di Mario e familiari per la perdita del caro21-6-2017Franco Roda è vicino all'amico e collega Mario e famigliari per la perdita del caro papà21 giugno 2017